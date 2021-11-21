مصدر: مرتضى منصور يعود لرئاسة الزمالك الثلاثاء

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سيعود مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك من جديد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مصدر من داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ الشروق أن وزارة الشباب والرياضة أخطرت مرتضى منصور بعودته لرئاسة النادي اعتبارًا من الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر أن اللجنة المُكلفة بإدارة شئون الزمالك خلال الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب تستعد لمغادرة النادي في موعد أقصاه غدًا الإثنين.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور سيكون من ضمن جدول أعماله في الفترة المقبلة الإعلان عن الدعوة لإجراء انتخابات نادي الزمالك، وفتح أبواب التقدم للترشح على المناصب المختلفة.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري كانت قد أصدرت حكمًا شهر أكتوبر الماضي بعودة مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لإدارة شئون الأبيض.