أردوغان: تركيا قد تتخذ إجراءات جديدة بشأن أسعار سلسلة توريد المواد الغذائية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، ردا على سؤال لأحد الصحفيين بأن سلاسل المواد الغذائية ترفع الأسعار حتى مع استقرار تكاليفها: "يبدو أن الغرامات لا تؤدبهم"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

وستناقش الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء خطوات أخرى غير فرض غرامات على سلاسل المواد الغذائية.

وأضاف أردوغان إن المشكلة هي أن تنفيذ ذلك سيكون صعبا للغاية.

هذا قد يخيفهم.. علينا أن نحل هذه المشكلة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن وتيرة التضخم السنوي في تركيا تسارعت في أكتوبر الماضي للشهر السابع عشر على التوالي، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وتكاليف الطاقة، ليبلغ، على الأرجح، أعلى مستوياته خلال فترة حكم الرئيس رجب طيب إردوغان الممتدة منذ عقدين.

وذكرت "بلومبرج" أن بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 5ر85% على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي.