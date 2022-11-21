الرئيس البلغاري: سأدعو إلى انتخابات مبكرة في مارس المقبل إذا لزم الأمر

قال الرئيس البلغاري رومن راديف، اليوم الاثنين، إنه يستعد لتحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل إذا لزم الأمر، ما يشير إلى أن حالة الجمود السياسي ستدفع الدولة البلقانية نحو الانتخابات العامة الخامسة في غضون أقل من عامين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ولا يزال ينبغي على راديف منح حزب "جيرب" (مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا)- تيار يمين الوسط- الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف، فرصة لتشكيل الحكومة، وإذا أخفق في ذلك، ستذهب الفرصة إلى حزب "نواصل التغيير" بقيادة كيريل بيتكوف.

يشار إلى أنه بعد انتخابات أكتوبر الماضي غير الحاسمة، لم يتمكن أي حزب حتى الآن من الحصول على ما يكفي من دعم لتشكيل حكومة.

وهذا يستبعد فعليا إنشاء ائتلاف أغلبية يمكن أن يدعم الحكومة.

وقال راديف أنه إذا فشل الحزبان في حشد الأغلبية، سيمنح قوة سياسية ثالثة فرصة في العام الجديد بحيث يمكن إجراء انتخابات مبكرة في مارس المقبل.

وقال راديف اليوم الاثنين، خلال المشاورات الحكومية المنتظمة: "آمل ألا نصل إلى الخيارالثالث، ولن أدعو إلى انتخابات في يناير أو فبراير".