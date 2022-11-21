مرصد يمني: إصابة 11 مدنياً جراء انفجار لغم بالحديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مرصد يمني، مساء اليوم الأحد، بإصابة 11 مدنياً جراء انفجار لغم بمحافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إن 11 مدنياً اصيبوا بجروح متفرقة نتيجة انفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة".

وأوضح المرصد أن من بين الجرحى نساء وأطفالا، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتعد مناطق جنوب محافظة الحديدة، من أكثر المناطق انتشار للألغام التي زرعها الحوثيون لإيقاف تقدم قوات الجيش الحكومية مسنودة بقوات التحالف، خلال المعارك التي شهدتها تلك المناطق السنوات الماضية.

وتقول تقارير يمنية حكومية، إن الألغام في البلاد، قتلت وأصابت آلاف المدنيين منذ بدء الحرب قبل نحو ثمان سنوات، متهمة الحوثيين بزرع نحو مليوني لغم.