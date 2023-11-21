تقارير: توتنهام يضحي بمدافعه للتعاقد مع جناح برشلونة

أفادت تقارير بأن توتنهام الإنجليزي يفكر في إبرام صفقة تبادلية مع برشلونة، حيث يريد التعاقد مع الجناح الدولي البرازيلي رافينيا، وانتقال كرستيان روميرو إلى البلاوجرانا.

وأشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن ذلك جاء في ظل حاجة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام، للتعاقد مع لاعب في الخط الهجومي، نظرًا لأن المهاجم البرازيلي ريتشارلسون لا يقدم المستوى المطلوب منه.

وكان توتنهام قد فاز في 8 من أول 12 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويريد مدرب الفريق استعادة البداية القوية للفريق، بعد التعثر الذي لاحقه في آخر مبارتين.

وذكرت تقارير صحفية أن برشلونة مستعد للتخلي عن جناحه البرازيلي، في حالة دفع 60 مليون جنية إسترليني، الأمر الذي لا يقدر عليه توتنهام في الوقت الحالي.

وأفادت بأن توتنهام لن يفرط في قائد خط الدفاع بسهولة، والذي يعد محط أنظار النادي الكتالوني، ولكن النادي الإنجليزي يفكر في عرض لاعب خط الوسط جيوفاني لوسيلسو، وذلك عقب الإصاية التي تعرض لها لاعب برشلونة جافي، والذي سيغيب على إثرها مدة طويلة.