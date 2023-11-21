تحرير 13 محضرا للمخابز المخالفة في كفر الدوار

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر، وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن السيد الوكيل مدير إدارة كفر الدوار، وبرفقته محمد فوزي، رئيس قسم الرقابة، حملة بناحية كفر الدوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخبز خبز ناقص وزن بمقدار 15 جرامًا في الرغيف الواحد، و4 مخابز بإنتاج خبز ناقص وزن من 8 إلى 11 جرامًا في الرغيف الواحد، و5 مخابز بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل، ومخبز بعدم نظافة أدوات العجين.

وكانت الحملة برئاسة أحمد عبد الفضيل، ورفقة صلاح مهدى المفتش بالإدارة، وتستمر الحملات ضد المخالفين.