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تستكمل مساء اليوم الثلاثاء، مباريات تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بـ15 لقاء.

حيث يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب تنزانيا في التاسعة مساءً.

بالإضافة إلى مباراة إثيوبيا وبوركينا فاسو التي ستقام في الثالثة عصرًا، وهي المجموعة التي تضم منتخب مصر.

كما سيلعب منتخب مالاوي مع نظيره منتخب تونس في الثالثة عصرًا.

وأخيرًا يلعب منتخب جنوب أفريقيا مع روندا، في الثالثة عصرًا.

بطولة شمال أفريقيا

منتخب مصر يلعب مع منتخب المغرب في الثالثة عصرًا.

تونس أمام منتخب ليبيا في الثالثة عصرًا.

دوري القسم الثاني

المصرية للاتصالات مع بترول أسيوط.. الثانية والنصف ظهرًا.

النجوم ووادي دجلة في الثانية والنصف عصرًا.