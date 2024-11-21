العرض الصيني عودة النجم يفتتح مهرجان أيام قرطاج المسرحية

يفتتح العرض الصيني "عودة النجم" فعاليات الدورة الـ 25 لمهرجان أيام قرطاج المسرحية، مساء السبت المقبل، بقاعة الأوبرا، بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، تونس.

"عودة النجم" عمل مسرحي يحمل رؤية الفنان البولينيزي الشهير ليمي بونيفاسيو، تم إنجازه بالتعاون مع شعب يي في منطقة داليانغشان في الصين، حيث يستكشف بعمق تصوراته الكونية، متطرقا إلى مواضيع عديدة، منها: الوجود، والإرث الثقافي، والروحانية، وعلاقة الإنسان بالكون.

العرض هدفه إيصال القصص الأزلية لهذه الثقافة الغنية إلى الجماهير المعاصرة، ويدعوهم إلى تجربة روحية تجمع بين الماضي والحاضر؛ للتأمل في الحالة الإنسانية، والقوى الكونية التي تحكم الوجود.

"عودة النجم" آداء فرقة ليانغشان ووكاييونشيا، وتصميم وإخراج ليمي بونيفاسيو.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، تحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".