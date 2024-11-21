وزير الدفاع الإيطالي يكشف موقف بلاده من أمر اعتقال نتنياهو

قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الخميس، إن "إيطاليا سيتعين عليها اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا زار البلاد"، وذلك عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت.

وكانت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، اليوم، بالإجماع، قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي، وأصدرت أوامر اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.