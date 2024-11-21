العراق يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية لمواجهة تهديدات إسرائيل

قدمت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، طلباً لعقد جلسة لمجلس الجامعة العربية؛ لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية «واع»، في القاهرة، إن «المندوبية الدائمة لجمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية، تقدمت بطلب من الحكومة العراقية؛ لعقد جلسة طارئة لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية الأعضاء في الجامعة، لمواجهة تهديدات الكيان الصهيوني».

وأضاف أن «التهديدات - وفقاً للطلب - تضمنتها الرسالة الموجهة من الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن، والتي يحاول من خلالها توسيع ممارساته العدوانية في المنطقة، بما فيها العراق».

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن «الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقاً لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة».

وشدد على أن «العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق».

ولفت إلى «رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني».