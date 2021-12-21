رئيس مدينة الأقصر يناقش استعدادات الموسم السياحي الشتوي

عقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ومديري الإدارات بمقر مكتب ديوان عام مجلس المدينة، وذلك لبحث استمرار العمل من أجل الظهور بالمظهر الذي يليق بمكانة المدينة أمام العالم أجمع مع قدوم الموسم السياحي الشتوي.

وأعلن لطفي خلال الاجتماع وصول صناديق قمامة جديدة بعدد حوالى 157 صندوق وجارِ توزيعها حسب حاجة كل مربع، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري لمدينة الأقصر، ومنع أي أشكال للمخلفات وتراكمات القمامة التي تضر بالشكل العام للأحياء، منبها إلى أنه يجب أن يؤدي كل مسئول دوره على أكمل وجه من حيث الاهتمام بنظافة الشوارع الرئيسية والجانبية ورفع الإشغالات لإظهار المدينة بالمظهر اللائق.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على ضرورة متابعة آلية سير العمل بالإدارات والتعرف على المشكلات والمعوقات للوقوف عليها ومحاولة تذليلها، وكذا مناقشة المقترحات لتطوير مستوى العمل والأداء، وأيضًا نشر روح المحبة والإخلاص والتفانى في العمل، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين جميع الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن معاملته.