الضرائب: منظومة الايصال الإلكتروني تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني تحظى بمتابعة مستمرة ودقيقة من وزير المالية، مشيرا إلى أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة «الضرائب»، وفقا لبيان مصلحة الضرائب اليوم.

والمنظومتان قائمتان على نفس المنصة ولذا يتم استخدام نفس الروابط، ويمكن الحصول على هذه الروابط من خلال الرابط التالي https://sdk.preprod.invoicing.eta.gov.eg/faq

وقال مختار توفيق إنه على الشركات المسجلة بالفاتورة الإلكترونية والتي يكون جزء من معاملاتها B2C لأن تقوم بإرسال الايصالات على منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال التكامل مع المنظومة واستخدام الـAPIs الخاصة بالإيصال الإلكتروني، والمعاملات الخاصة بالـB2B يستمر إرسالها على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإذا ما كانت معاملات الشركة كلها B2C يتم إرسال الإيصالات على منظومة الإيصال الإلكتروني فقط.

وأوضح أن منظومة «الإيصال الإلكتروني» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS» بواسطة تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات بها.

وأشار إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات المراجعة الداخلية والخارجية، وتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وتعزيز المركز الضريبي للممول والحد من تعرضه لمستوى مخاطر عال لدى المصلحة.

وأضاف أن المجتمع الضريبي يمكنه الإطلاع على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال (دليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى)

على الرابط التالى https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services، أو من خلال الاتصال على الرقم المختصر 16395.