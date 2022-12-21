مباحثات جزائرية-ألمانية لتعزيز آفاق التعاون الصناعي بين البلدين

بحث وزير الصناعة الجزائري أحمد زغدار مع كاتبة الدولة لدى وزير الاقتصاد الألماني فرانشزكا برانتنر، آفاق التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بصناعة المركبات، والصناعات التحويلية، الغذائية، والدوائية، والكيميائية.

جاء ذلك خلال المباحثات، التي أجراها الوزير الجزائري، اليوم /الثلاثاء/، مع المسؤولة الألمانية التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية، أكد الطرفان إرادة بلديهما لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين الجزائر وألمانيا.

ووفق البيان، تطرق وزير الصناعة الجزائري إلى الإمكانيات والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي تتمتع بها بلاده والتي تجعل منها أحد أهم وجهات الاستثمار، كما أبرز الضمانات والتحفيزات والمزايا الجديدة التي يمنحها قانون الاستثمار للمستثمرين، داعيا المؤسسات الألمانية إلى استغلالها وتجسيد مشاريعها في الجزائر.

من جهتها، جددت المسؤولة الألمانية التأكيد على اهتمام بلادها في تعزيز وتطوير تعاونها مع الجزائر، معربة عن أملها في توسيع الديناميكية والحركية الاقتصادية التي تشهدها العلاقات الثنائية.