برلمان بيرو يصوت لصالح تقديم موعد الانتخابات إلى أبريل 2024

صوت البرلمان البيروفي (الكونجرس) على تقديم موعد الانتخابات إلى أبريل 2024 بدلا من عام 2026، وهو مطلب رئيسي للاحتجاجات التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق بيدرو كاستيو.

وذكرت محطة "تي في بيرو نوتيسياس" المحلية أن تصويت الكونجرس جاء بموافقة 93 عضوا ورفض 30 وامتناع عضو واحد عن التصويت.

كانت رئيسة بيرو، دينا بولوارتي، استبعدت الاستقالة الأسبوع الماضي وأصرت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذلك غداة تصويت البرلمان البيروفى ضد الاقتراح.

وقالت بولوارتي إن استقالتها لن تحل الأزمة السياسية في البلاد.

وطلبت من الكونجرس الموافقة على الإصلاح الدستوري اللازم لإجراء التصويت المبكر. وقالت: "أطالب بإعادة النظر في التصويت على الانتخابات المبكرة"، وتابعت أن "83% من سكان بيرو يريدون انتخابات مبكرة، لا تبحثوا عن أعذار لتجنب تقديم الانتخابات، لا تختبئوا وراء الامتناع عن التصويت".

وكان الكونجرس قد صوت مؤخرا ضد تقديم موعد الانتخابات لعام 2023، بعد أن فشل في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة للتمرير.