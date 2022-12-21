توقعات بتساقط الثلوج الكثيفة من فجر الغد في جميع أنحاء كوريا الجنوبية

من المتوقع تساقط الثلوج أو الأمطار من فجر الغد في معظم المناطق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوقف تساقط الثلوج والأمطار على الأرجح في وقت متأخر من بعد ظهر الغد، ولكنها ستستمر حتى وقت متأخر من ليل الغد في المناطق الداخلية والجبلية من أقاليم "كانج وون" وشمال "تشونج تشونج" والأجزاء الشمالية من إقليم جنوب "جولا".

وأوضحت الوكالة أنه من المحتمل أن تتساقط الثلوج في المناطق الشمالية والشرقية من إقليم "كيونج كي"، والمناطق الداخلية والجبلية من إقليم "كانج وون"، والمناطق الجبلية في جزيرة "جيجو"، بسمك يتراوح بين 5 و10 سنتيمترات.

ويمكن أن تشهد سول و"إنتشون" وأجزاء من إقليم "كيونج كي" تساقط ما بين 2 و8 سنتيمترات. كما يُتوقع تساقط الثلوج في إقليم "تشونج تشونج" والأجزاء الشرقية من إقليم شمال "جولا" والمناطق الوسطى والجنوبية من إقليم شمال "كيونج سانج" والمناطق الداخلية الغربية من إقليم جنوب "كيونج سانج" بسمك يتراوح بين 1 و3 سنتيمترات.

ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة الصغرى صباح الغد إلى ما بين -6 و5 درجات، بينما ستبلغ درجة الحرارة العظمى خلال النهار ما بين 2 و10 درجات.

ومن المتوقع أن يكون الغبار الناعم عند المستوى "الطبيعي" في جميع أنحاء البلاد.