بايدن: الشعب الأوكراني يلهم العالم

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالشعب الأوكراني في مواجهته للعملية الروسية في أوكرانيا، قائلاً "الشعب الأوكراني يلهم العالم حاليًا".

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن -خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- باللوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لما وصفه بـ"محاولته استخدام الشتاء كسلاح"، متعهدًا بمواصلة دعمه لـ"شعب أوكرانيا العظيم".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني متحدثًا باللغة الإنجليزية في المكتب البيضاوي، إنه "لشرف عظيم" أن أكون في البيت الأبيض، مضيفًا أن الدعم الأمريكي سمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها.

وأعطى زيلينسكي بايدن ميدالية عسكرية لأحد الجنود الأوكرانيين الذين يخدمون في الخطوط الأمامية."

واستقبل الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، في رحلة غير مسبوقة إلى واشنطن منذ بدء العملية الروسية.