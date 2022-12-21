 سفارة روسيا في واشنطن: الخزانة الأمريكية لا تزال تعرقل تصدير منتجات موسكو الزراعية - بوابة الشروق
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سفارة روسيا في واشنطن: الخزانة الأمريكية لا تزال تعرقل تصدير منتجات موسكو الزراعية

واشنطن - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 ديسمبر 2022 - 9:23 ص

أكدت السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخزانة الأمريكية لا تزال تعرقل تصدير المنتجات الزراعية الروسية.

وقال المستشار في السفارة الروسية أندريه ليدينيف -حسبما أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن التراخيص التي نشرتها الخزانة الأمريكية التي يزعم أنها تهدف إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بقطاع الأغذية لا تتطرق إلى وضع صادرات الغذاء الروسية التي جرى تعطيلها.

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مصدري الحبوب والأسمدة الروسية لا يزالون يواجهون ارتفاعا كبيرا في مصاريف التأمين وعقبات في تنفيذ المعاملات المالية وصعوبات في ترتيب الخدمات اللوجستية، مؤكدا أن الإفراج عن الحبوب والأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الغربية من أجل تسليمها مجانا للدول المحتاجة يتطلب شهورا من المفاوضات الصعبة.


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