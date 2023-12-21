عبد الملك الحوثي يتوعد الجيش الأمريكي بأقسى مما واجهه في أفغانستان ومما عاناه في فيتنام (فيديو)

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قال زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، إن الجيش الأمريكي سيواجه أقسى مما واجهه في أفغانستان ومما عاناه في فيتنام إذا أرسل جنوده لليمن.

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: سيواجه الأمريكي في اليمن أقسى بكثير مما واجه في أفغانستان وفيتنام .. اليمن يختلف كثيراً pic.twitter.com/lqdsY4tgRx — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 20, 2023

وأضاف زعيم الحوثيين أن البوارج الأمريكية ستكون هدفا لصواريخهم في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري لصد الهجمات في البحر الأحمر، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إطلاق عملية أمنية بحرية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار" لتأمين السفن المارة بمضيق باب المندب.

وقال عبد الملك الحوثي في كلمة تلفزيونية "أي استهداف أمريكي لبلدنا سنستهدفه، وسنجعل البوارج والمصالح والملاحة الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية".

وأضاف الحوثي "من يتحرك مع الأمريكي ويورط نفسه في حماية السفن الإسرائيلية يعلم أنه يقدم خدمة لإسرائيل حصرا ويضر بالملاحة الدولية".

ودعا "دول العالم أن تنتقد الولايات المتحدة والذين يتطفلون معها من الدول البعيدة التي تأتي لتهدد الملاحة وتعسكر البحر الأحمر".

كما دعا زعيم جماعة الحوثي الدول المطلة على البحر الأحمر إلى "أن يكون لها موقف صريح ضد الموقف الأمريكي والعدوان المتطفل المضر بالملاحة الدولية".



وصرح عبد الملك الحوثي بأن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في عدوانها على غزة منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء في فلسطين بالأسلحة الأمريكية ومنها ما هو محرم دوليا.

وتابع قائلا "الولايات المتحدة دعمت الاحتلال في الإقليم عبر تهديد كل الأطراف لتهيئة الفرصة له لارتكاب جرائمه.. يجب أن نتذكر مشاركة الولايات المتحدة في كل الانتهاكات والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة".

وفي ما يلي أبرز ما جاء في كلمة زعيم جماعة أنصار الله:

- لن يثنينا الموقف الأمريكي ولا الوعيد ولا التهديد من الأمريكي أو من غيره عن موقفنا إلى جانبكم



- نأمل من العالم الإسلامي في ظل استمرار الطغيان الأمريكي والإسرائيلي على غزة أن يراجعوا حساباتهم وأن يتبنوا مواقف أقوى مما هم عليه

- نقول للدول الأوروبية ليس على سفنكم التي لا تذهب إلى إسرائيل أي خطورة لكن عندما تتورطون مع الولايات المتحدة فأنتم تخاطرون بمصالحكم بكل ما تعنيه الكلمة

- لا يمكن لشعبنا أن يخضع وموقفنا ثابت ونحن ننصح الآخرين بالحذر من التورط مع الولايات المتحدة وأن يتركوها تورط نفسها

- شعبنا كلما حورب ازداد قوة وكلما اعتدى عليه الأعداء طوّر قدراته العسكرية للتصدي لهم

- لدينا نفس طويل للمواجهة والتصدي والثبات في مواجهة الاعتداءات





- ما تفعله الولايات المتحدة في البحر هو خسارة حاليا فهو يطلق صاروخا بقيمة مليوني دولار للتصدي لطائرة مسيرة قيمتها ألفا دولار

- لا تتصور الولايات المتحدة أنه بإمكانها أن تضرب هنا أو هناك ثم تبعث بوساطات ليهدأ الوضع

- تحرك الولايات المتحدة في البحر الأحمر هو تحرك غير قانوني بل عدوان وإجرام وبلطجة وتصرف متوحش يسعى لخدمة الإسرائيليين

- الولايات المتحدة تسعى لحماية السفن الإسرائيلية لأنها تريد استمرار الجرائم في غزة وإلا فالحل الصحيح هو وقف العدوان والحصار على غزة

- موقفنا مستمر والموقف الصحيح الذي على كل دول العالم السعي له هو المطالبة بوقف العدوان على غزة

- مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة إسرائيل فهو خاسر بخسارة تل أبيب

السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: الأمريكي يسعى لتوريط الدول في البحر الأحمر.. وعسكرته للبحر الأحمر هو ما يهدد الملاحة الدولية#سيد_القول_والفعل#لستم_وحدكم#تحالف_حماية_السفن_الاسرائيلية pic.twitter.com/Cs941Zv9mL — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) December 20, 2023