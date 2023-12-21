 بن غفير: يجب حل مجلس الحرب فورا - بوابة الشروق
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بن غفير: يجب حل مجلس الحرب فورا


نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 12:08 م | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 12:08 م

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، إن فكرة تقليص العمليات في قطاع غزة تعكس فشل مجلس الحرب في إدارة المعركة.

وأضاف بن غفير في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية، أنه يجب حل مجلس الحرب فورا، وإن الوقت قد حان لإعادة السلطة إلى الحكومة الموسعة.

وأمس، أعلن بن غفير، معارضته لأي هدنة إنسانية بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة «يسرائيل هايوم» الإسرائيلية، عن بن غفير معارضته للهدنة الإنسانية المقترحة مع حركة حماس، قائلا إن هذا التوقيت ليس وقتا للهدنة ووقف إطلاق النار، وإنما لاتخاذ القرارات فقط، على حد زعمه.


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