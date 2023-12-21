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دعوات لمضاعفة عدد جنود الاحتياط النشطين في ألمانيا ثلاث مرات


نشر في: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 8:06 ص | آخر تحديث: الخميس 21 ديسمبر 2023 - 8:06 ص

دعت رابطة جنود الاحتياط العسكريين في ألمانيا إلى زيادة عدد جنود الاحتياط النشطين في جيش البلاد ثلاث مرات.

وقال رئيس الرابطة باتريك سينسبورج لمجلة شتيرن الإخبارية الألمانية: "في غضون سنوات قليلة، يجب أن يكون لدينا حوالي 100 ألف من جنود الاحتياط يتدربون بانتظام".

وأضاف أن هدف 100 ألف طموح "لكن هذا لن يكون كافيا حتى" ، بالنظر إلى الوضع العالمي و "استعداد الجيش الألماني للحرب".

وجنود الاحتياط هم في الغالب جنود سابقون في الجيش الألماني الذين لم يفقدوا رتبتهم.

وهناك حوالي 34 ألفا من جنود الاحتياط يخدمون حاليا في تمارين منتظمة، مما يعني أنهم مكلفون بوظيفة ويؤدون خدمة الاحتياط هناك.

ويقدر الجيش الألماني عدد جنود الاحتياط في الاحتياطي العام بنحو 930 ألفا.

وحذر وزير الدفاع بوريس بيستوريوس من مخاطر الحرب في أوروبا في الخريف وقدم مبادئ توجيهية جديدة لسياسة الدفاع.


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