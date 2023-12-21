حزب الله يستهدف مستعمرة كريات شمونة الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا وأحراج برانيت بالقذائف الحارقة

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفت صباح اليوم الخميس مستعمرة "كريات شمونة" الإسرائيلية بصواريخ كاتيوشا، رداً على استهداف إسرائيل القرى والمنازل المدنية اللبنانية، كما استهدفت أحراج "برانيت" بصواريخ حارقة، رداً على قيام إسرائيل بإحراق حرج "الراهب" جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيانه الأول إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على إمعان العدو الإسرائيلي باستهداف القرى والمنازل المدنية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1215 من صباح الخميس، بقصف مستعمرة كريات شمونة(بلدة الخالصة المحتلة) بصلية صواريخ كاتيوشا، وتؤكد مجدداً انها لن تتهاون إطلاقا بالمس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة قرانا وبلداتنا".

وفي بيانه الثاني، أعلن حزب الله أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب قام مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1230 من صباح الخميس، برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت، وتؤكد المقاومة الإسلامية أنها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية وستتعامل بالمثل مع أعماله العدوانية ضدها".

ونفّذت مقاتلات حربية إسرائيلية ليل الأربعاء غارات جوية في عمق "إقليم التفاح" و "جزين" وأطراف شرق مدينة "صيدا"، وأغارت على أحراج تقع بين منطقتي "بصليا" و"سنيا" القريبة من بلدتي "جباع" و"كفرملكي" مستهدفة إياها بعدد من صواريخ جو – أرض، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس الأربعاء على أطراف بلدة مركبا، واستهدف أحد المنازل وأسفر الاستهداف عن سقوط عدد من الجرحى.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.