الزعيم الكوري الشمالي يهدد بالرد بالأسلحة النووية على أي هجوم نووي ضد بلاده

أكد كيم جونغ أون الزعيم الكوري الشمالي، أن بلاده سترد على أي هجوم نووي بأسلحتها النووية.

وقال كيم، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في هذا الأسبوع، أظهر التزام بيونغ يانغ بعدم التردد في شن هجوم نووي في حال حدوث استفزازات نووية ضد بلادها.

ومن جانبها، انتقدت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، اجتماع مجلس الأمن الأخير حول إطلاق بيونغ يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وحذرت من القيام بمزيد من الاستفزازات.

يشار إلى أن مجلس الأمن عقد اجتماعا لمناقشة أحدث تجربة أجرتها كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ هواسونغ-18 الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب.

وأطلقت بيونغ يانغ يوم الإثنين الماضي، صاروخا باليستيا عابرا للقارات في البحر الشرقي، وهو خامس إطلاق من نوعه هذا العام وأعلى عدد من الصواريخ على الإطلاق في عام واحد.