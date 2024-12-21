 في رسالة لذوي الأسرى.. القسام تنشر صورة نجل نتنياهو على شواطئ ميامي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في رسالة لذوي الأسرى.. القسام تنشر صورة نجل نتنياهو على شواطئ ميامي


نشر في: السبت 21 ديسمبر 2024 - 8:02 م | آخر تحديث: السبت 21 ديسمبر 2024 - 8:02 م

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)- رسالة تضمنت صورة يائير، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على شواطئ ميامي الأمريكية، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وقالت القسام في رسالتها "هذا يائير في ميامي بعيدا عن الخطر فما الذي يدفع نتنياهو للبحث عن صفقة شاملة بشأن الأسرى".

وتزامنت الرسالة مع تصعيد كبير يمارسه ذوو الأسرى الإسرائيليين للمطالبة بعقد صفقة شاملة حتى لو كان ثمنها هو وقف الحرب.

وقالت عائلات الأسرى -في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم- إن استمرار الحرب "لم يعد منطقيا بعدما تمكنت إسرائيل من تركيع حماس وقتل قادتها"، مؤكدين أن نتنياهو "يرفض التوصل لصفقة بسبب دوافعه السياسية".

وأكدت العائلات أن غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب واستعادة الأسرى، ووصفوا رفض نتنياهو أي حديث عن وقف الحرب قبل القضاء على حماس بأنه "محاولة لإفشال المفاوضات الحالية".

وخلال الأسابيع الماضية، نشرت المقاومة العديد من الرسائل التي تضمنت رسائل لأسرى إسرائيليين لا يزالون علي قيد الحياة، واتهموا نتنياهو بالسعي لقتلهم جميعا.

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