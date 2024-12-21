البيئة: تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لتصل إلى 10 سنوات

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع 64 لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة لمناقشة بعض الموضوعات الحيوية التي تهدف إلى تعزيز الجهود البيئية في مصر، وجرى استعراض خطط تطوير البنية التحتية للمنشآت البيئية، ومناقشة القوانين واللوائح التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور وليد رشاد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، والمستشار صلاح هلال نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلي وزرات الصناعة، والتعاون الدولي والتخطيط، والموارد المائية والري والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام ومجموعة من خبراء البيئة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة.

وأشادت وزيرة البيئة، بدور جميع الأطراف المعنية في تعزيز التعاون بين القطاعات المختلفة لتحقيق الأهداف البيئية الوطنية، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكدت أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الخطط والمبادرات البيئية، مع ضرورة تضافر الجهود لضمان تحقيق تقدم ملموس في المجالات ذات الصلة بالبيئة.

وأوضحت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتسهيل الإجراءات على المستثمرين، في إطار دعم الدولة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات البيئية الواعدة مثل السياحة البيئية والطاقة المتجددة

ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح؛ مما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، والتسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وأوضحت "فؤاد"، أن المجلس وافق على تبسيط إجراءات التصاريح البيئية، والإسراع في الدورة المستندية لتجديد تصاريح استخدام الفحم الحجري والبترولي، خاصة مع المنظومة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة البيئة خلال الفترة القادمة للحصول على تلك التراخيص والتصاريح، وتسهيل إجراءات الموافقة على مشروعات استثمارية، واعتماد خطط بيئية مرنة تشمل الموافقات على تصاريح شحنات الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وإعداد خطط طوارئ بيئية.

وجرى استعراض توصيات اللجنة الفنية؛ لمراجعة تقارير الأداء البيئي لتجديد تصاريح تداول واستخدام الفحم الحجري أو البترولي، لعدد من المنشآت.

واستعرض الموقف البيئي لعدد من شركات الأسمنت، ومدى الالتزم بالجدول الزمني للخطة المقدمة لربط على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات بعد موافقة السلطة المختصة على تلك الخطة، ومع ضرورة التزام الشركة بإجراء القياسات البيئية الربع سنوية بالكامل مع زيادة الإجراءات الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، واحتساب حجم الكربون الممتص من الأشجار المزروعة بالمصنع من خلال أحد المراكز البحثية الحكومية المصرية، وإعداد خطة طوارئ لمكافحة التلوث والتي يتم اعتمادها من الإدارة المعنية بجهاز شئون البيئة.

واستعرضت الإجراءات التي قام بها جهاز شئون البيئة بتنفيذها؛ للإسراع من وتيرة الدورة المستندية لمراجعة وتجديد التصريح الخاص بتداول أو استخدام الفحم الحجري والبترولي.

وكشفت عن الموافقة على تعديل تصنيف مشروعات محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية؛ لتشجيع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما وافق المجلس، على قرار تمديد فترات تصاريح ممارسة الأنشطة الاستثمارية بالمحميات لدعم السياحة البيئية والتعاون مع القطاع الخاص لممارسة الأنشطة للمستثمرين داخل المحميات.

وجرت الموافقة على مد تصريح استثمار القطاع الخاص بمحمية وادي الريان بالفيوم، لمدة 10 سنوات مع اشتراط مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية فى هذا الشأن.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين؛ لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها، بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار، مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن، مع الحرص على التزام الشركة المنفذة بجميع المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية،

وأضافت أن المجلس وافق على استكمال مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، بما يشمل إنشاء وحدات سكنية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان المحليين، وتحديد المقابل الرمزي مقابل الترخيص بالانتفاع لـ(51) وحدة سكنية مفروشة المقامة للسكان المحليين، ضمن استكمال أنشطة مكون الاستدامة المالية (المكون المحلي) بمشروع دمج صون التنوع البيولوجي في السياحة بمصر.

واستعراض جهود تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بجنوب سيناء، في إطار جهود وزارة البيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين بالمحمية، وتعزيز السياحة البيئية، بالإضافة إلى تطوير العلامات الإرشادية والتعريفية بالمحمية، وتطوير الكافتيريات والخدمات المقدمة للزوار.

وناقش المجلس، إجراءات تطوير منظومة قيد واعتماد استشاريين واخصائيين البيئة المنصوص عليها بالمادة (31) (مكرر) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، والإجراءات العاجلة والأجلة والتوصيات التي يمكن تنفيذها لتحسين نظام تسجيل واعتماد الاستشاريين وتحقيق مستويات عالية من الكفاءة والشفافية والمصداقية في عمليات الاعتماد.

وثمنت وزيرة البيئة، الجهد المبذول لتطوير منظومة قيد واعتماد الاستشاريين والاخصائيين المتقدمين؛ للحصول على شهادة معتمدة من جهاز شئون البيئة، طبقا للمعايير العالمية، مؤكدة أهميته لملف البيئة والذي يشهد العديد من المستجدات الدولية.

وأشارت إلى أهمية دراسة هذا الملف بعناية من قبل أعضاء المجلس نظرا لكونه سيغير شكل النظم المؤسسية وتكوين الموارد البشرية الوطنية للعمل في قطاع البيئة في مصر، على أن تتم مناقشة هذا الملف بالتفصيل خلال الجلسة القادمة للمجلس.

ومن جانبه، استعرض رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور علي أبوسنة، قرارات المجلس السابقة الخاصة ببنود الاجتماع الـ63، حيث تم اعتماد قراراته والمتفق عليه.

واستعرض عددا من الموضوعات الهامة التى سيركز عليها الجهاز خلال الفترة القادمة، وتمت الموافقة على عدد من الموضوعات منها إصدار القواعد التنفيذية للخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة البيئة وجهازيها، من خلال حساب رعاية العاملين، في ضوء سعي وزارة البيئة لتخفيف الأعباء عن العاملين بالوزارة وأفرعها الإقليمية وتحسين الأوضاع المالية.

كما ناقش المجلس، الإجراءات الخاصة بإصدار تصريح بممارسة النشاط للدير بمحمية سانت كاترين الطبيعية، في ضوء ما تم الاتفاق عليه بالاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن.