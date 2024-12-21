رئيس «يونيون إير»: نستعد لإطلاق أكبر مصنع للأجهزة الكهربائية في الشرق الأوسط

• محمد فتحي: نستهدف رفع حصة التصدير وتوجيه المنتجات إلى 95 شركة

• يوسف عثمان: نستهدف التوسع في مصر وإطلاق منتجات بجودة عالية وسعر مناسب

• عمر عثمان: نخطط للاعتماد على أحدث التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الأجهزة الكهربائية والبوتجازات والثلاجات

أطلقت شركة يونيون إير جروب للأجهزة الكهربائية والمنزلية، إحدى الشركات الرائدة في السوق المصري والمنطقة العربية، احتفالها السنوي للكشف عن أبرز المنتجات الجديدة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي تتناسب مع الشريحة الكبرى من السوق المصري.

وأعلنت شركة يونيون إير عن مجموعة واسعة، من الأجهزة الكهربائية والمنزلية الجديدة التي يتم إطلاقها لأول مرة في مصر، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي، منها ثلاجات وبوتوجازات وتكييفات، تحاكي أحدث التطورات التكنولوجية في العالم.

وكشف محمد فتحي رئيس مجلس إدارة الشركة، في مؤتمر مع الصحفيين، عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات توسعية في السوق المصري خلال العام المقبل 2025.

وتابع فتحي، أن الشركة تعتزم الدخول في شراكات للتصنيع في المغرب والسعودية، ضمن خطة توسعية في الخارج للشركة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف إنشاء أكبر مصنع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة الأجهزة الكهربائية باستثمارات تقارب 6 مليارات جنيه، وقدرة تصدير تقارب 100 مليون دولار سنويا.

وذكر أن المصنع الجديد للشركة يستهدف الإنتاج للغير، لصالح شركات عالمية، على مساحة 100 ألف متر، من المرتقب أن يبدأ العمل خلال 2026.

وأوضح أن مصر مؤهلة لأن تصبح سوقا استثماريا صخما ضمن مصاف الدول العالمية.

وشدد على دور البنية التحتية القوية لمصر في تعزيز وجذب الاستثمارات وتطلع الشركات العالمية لدخول السوق المصري.

ومن جانبه، كشف يوسف عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون الصناعة، إن الشركة تستهدف التوسع في مصر وإطلاق منتجات ذات جودة عالية وبسعر مناسب للمستهلك المصري.

وأشار إلى أن الشركة تسعى أن الشركة تمتلك 16 مصنعا في مصر بطاقة إنتاجية عالية وتحظى بخبرة كبيرة في السوق المصري تمتد إلى نحو 30 عاما.

وفي نفس السياق، كشف عمر عثمان، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الاستثمار والتكنولوجيا، أن الشركة تخطط للاعتماد على منتجات ديجتال وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، تتيح للمستهلك أفضل خيارات متاحة وكذلك أفضل سعر.

وذكر أن الشركة أطلقت بوتجازات حديثة يمكنها طهي المنتج المطلوب بعد إعطاءه التعليمات، دون تدخل بشري، وهو أول منتج من نوعه في مصر، كما أطلقت ثلاجات لديها القدرة على قتل البكتريا وفيروس كورونا، وهذه الثلاجات هي الأولى من نوعها في مصر وحاصلة على اعتماد من وزارة الصحة الأمريكية.

وكشفت الشركة عن عدة جوائز للعاملين بها في كافة القطاعات، ستكون هذه الجوائز شهرية لأصحاب أعلى المبيعات في السوق المصري.

وأطلقت الشركة نظام للبوتجازات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تمكنها من طهي أي منتج بعد إعطاء البوتجاز أوامر وطريقة الطهي، ثم يقوم البوتجاز بعملية الطهي آليا دون تدخل بشري.

كما أطلقت الشركة نوعا جديدا من السخانات الكهربائية، يعتمد على المدة المحددة التي يستخدم فيها العميل المياه، ليقوم الجهاز بتسخين المياه في تلك التفرة فقط لتخفيف استهلاك الكهرباء وتوفير الراحة للعميل.

وتعد شركة يونيون إير أول شركة تصنع التكييفات في مصر كصناعة محلية بالكامل.