قال الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف العالمي بجامعة عين شمس، إن الجامعة واصلت تعزيز حضورها على الساحة الأكاديمية الدولية بعد تحقيق تقدم جديد في تصنيف «المقياس الأخضر – جرين متريك 2025»، أحد أبرز التصنيفات العالمية المعنية بقياس أداء الجامعات في مجالات الاستدامة البيئية والنمو الأخضر.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، أن إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم يعكس نجاح الاستراتيجية المؤسسية؛ التي تتبناها الجامعة لدعم أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ دورها كمؤسسة تعليمية رائدة تواكب التحديات البيئية والمجتمعية العالمية.

وأشار البنا، إلى أن تصنيف جرين متريك يُعد من أوائل التصنيفات الدولية التي ركزت بشكل أساسي على الاستدامة، من خلال تقييم البنية التحتية الجامعية، وإدارة الطاقة والمياه، والتعامل مع المخلفات، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة في العملية التعليمية.

وذكر أن جامعة عين شمس تشارك في هذا التصنيف منذ سنوات، وتحقق تقدماً ملحوظاً بشكل سنوي، حيث جاءت هذا العام في المركز 365 من بين 1745 جامعة، وهو ما يعكس تطوراً مستمراً وليس إنجازاً مؤقتاً.

وتواصل جامعة عين شمس ترسيخ مكانتها المتميزة على خريطة التعليم العالي عالميا، محققة إنجازا جديدا بانضمامها إلى أفضل 21% من جامعات العالم، وفق تصنيف المقياس الأخضر Green Metric لعام 2025، المعني بتقييم الجامعات الأكثر تحقيقًا لمبادئ النمو الأخضر وأهداف التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التقدم برعاية ودعم مباشر من الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الطموحة التي تتبناها الجامعة لتعزيز الاستدامة البيئية والحوكمة الرشيدة، وبمتابعة الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.