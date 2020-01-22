وزير النقل يبحث مع نظيره البريطاني التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الأربعاء، مع وزير النقل البريطاني جرانت شابس بمقر وزارة النقل البريطانية سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وذلك في ختام زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في منتدى البنية التحتية المستدامة البريطانية الأفريقية.

وذكرت وزارة النقل -في بيان اليوم الأربعاء- أن الوزير البريطاني رحب بوزير النقل المصري، معربا عن حرص المملكة المتحدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة في مجال النقل ودعم مشروعات البنية التحتية.

ومن جانبه، أكد المهندس كامل الوزير أن مصر تسعى خلال المرحلة الحالية للانفتاح على كافة دول العالم وتعزيز أطر التعاون مع الشركاء الدوليين، ومنهم المملكة المتحدة، والتطلع لبناء شراكة كاملة مع المملكة في مختلف المجالات، لاسيما مجال النقل في ضوء التاريخ البريطاني ذي الصلة بإنشاء خطوط سكك حديد مصر التي تعد ثاني أقدم سكك حديد في العالم.

واستعرض الجانبان ما تقوم به وزارة النقل المصرية من مشروعات عديدة في الوقت الراهن للنهوض بالقطاع وتطويره، وخاصة السكك الحديدية، من حيث تحديث الخطوط الراهنة وبنيتها التحتية فضلاً عن إنشاء خطوط جديدة، أخذاً في الاعتبار المدن الجديدة الجاري تنفيذها؛ وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وما يتطلبه ذلك من مد شبكات للنقل، وأعرب الوزير عن تطلع مصر للاستفادة من الخبرات البريطانية في هذا المجال.

كما تمت الإشارة خلال اللقاء إلى التعاون الجاري مع شركة "بومبارديه" لإنشاء مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، والسادس من أكتوبر باعتباره نموذجاً للتعاون المثمر مع الشركات البريطانية في قطاع النقل، وأعرب وزير النقل المصري، في هذا السياق، عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الشركات البريطانية في المشروعات الجاري تنفيذها في مصر.

كما استعرض المهندس كامل الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة لتحديث عدد من الموانئ على مستوى الجمهورية، سواء البحرية أو الجافة، سعياً لرفع كفاءتها والنهوض بقدرتها الاستيعابية، أخذاً في الاعتبار المشروعات التنموية الطموحة التي تنفذها مصر لتصبح بوابة لأفريقيا، مشيرا إلى الحرص على الاستفادة من خبرة بريطانيا في هذا المجال.

وفي أعقاب هذا اللقاء، التقى وزير النقل برئيس شركة "بومبارديه انترناشونال" ومسئولي هيئة تمويل الصادرات البريطانية "UKEF"، وتناول اللقاء أبرز مستجدات مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر والموقف التنفيذي للمشروع، مع تأكيد الجانب المصري على ضرورة الانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وأشار الوزير إلى أهمية هذين المشروعين في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل الجماعي، خاصة أن المونوريل يجري إدخاله لمصر لأول مرة وسيمثل نقلة وتحولا كبيرا في وسائل المواصلات في مصر.

واتفق الجانبان على التعاون في توطين صناعات عربات المونوريل والمترو وعربات وجرارات السكة الحديد في مصر، كما اتفقا على أن يتم بدء العمل بمشروع مونوريل ٦ أكتوبر بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري.