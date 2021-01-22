 رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا - بوابة الشروق
الجمعة 22 يناير 2021 3:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 22 يناير 2021 - 3:18 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 يناير 2021 - 3:18 ص

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا.

وقال الكاظمي في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة " السومرية نيوز" مساء اليوم الخميس، إن الشعب العراقي أثبت صلابة عزيمته أمام الإرهاب التكفيري الداعشي.

وأشار إلى أن إرادة الحياة لدى الشعب العراقي وهم يتحدون الارهاب في مكان جريمة الباب الشرقي الشنعاء كانت رسالة شموخ وبسالة شعبية لانظير لها.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، تفجيرين انتحاريين في سوق شعبي مكتظ في ساحة الطيران وسط بغداد اسفرت عن 32 قتيلا و110 جرحى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك