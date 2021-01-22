جوجل تهدد بسحب محرك البحث من أستراليا بسبب قانون الأخبار

هددت جوجل اليوم الجمعة بسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا بسبب قانون إعلامي مقترح من شأنه أن يطلب من الشركة الدفع مقابل المحتوى الإخباري.

وأفادت وكالة الأنباء الأسترالية أن ميل سيلفا، العضوة المنتدبة لعمليات جوجل في أستراليا، قالت في تحقيق لمجلس الشيوخ إن القانون غير عملي وأن الشركة غير قادرة على حساب المخاطر المالية.

وقالت إن ترك السوق الأسترالية هو "الخيار العقلاني الوحيد إذا قدر لهذا القانون أن يمر ".

وإذا تم تمرير القانون، فسوف يجبر شركات التكنولوجيا على الدفع للمنصات الإخبارية مقابل محتواها أو مواجهة غرامات تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي (7ر7 مليون دولار أمريكي)، وفقًا لوكالة الأنباء الأسترالية.

وسيتم تطبيق القانون في البداية على نيوزفيد وفيسبوك ومحرك جوجل للبحث.