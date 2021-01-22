الإعلان عن بدء تقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الموحدة في ليبيا

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء، بالإضافة لمنصب رئيس الوزراء.

وأفادت البعثة في بيان لها الليلة، بأن الترشيحات ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير الجاري.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب قرار ملتقى الحوار السياسي الليبي باعتماد آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وذلك عبر عملية تصويت أجريت في 19 يناير.

ووضعت البعثة إرشادات فنية وأصدرت اليوم النماذج ذات الصلة لتقديم الترشيحات وفقاً لمعايير الترشح التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس في منتصف نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية الخاصة بالمرشحين.

وبعد انتهاء فترة الترشيح، ستعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2021.