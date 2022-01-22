التأمينات: الانتهاء من خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات إلى كارت ميزة مجانا

عوض: البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة





أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء" لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.



وقال جمال عوض رئيس الهيئة، إنه يمكن للقائم بالصرف "بالبطاقات الزرقاء" التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول؛ لاستلام كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية، وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.



وأوضح أنه لزيادة منافذ صرف الاستحقاقات التأمينية يمكن للقائمين بالصرف من حاملي البطاقات الزرقاء التوجه إلى أي فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كل الاستحقاقات التامينية على رقم الهاتف.



ولفت عوض، إلى تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقا للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى التي تبدأ اعتبارا من الشهر الجاري ولمدة ثلاثة أشهر تنتهي في مارس 2022، 11 محافظة وهي "السويس - الإسماعلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح – الوادي الجديد – الأقصر – أسوان".



وعن المرحلة الثانية، أوضح عوض أنها تبدأ اعتبارا من يناير 2022 ولمدة أربعة أشهر حتى نهاية أبريل 2022 وتشمل ثمان محافظات وهي "كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بني سويف – المنيا – قنا"، أما القائمين بالصرف من ساكني باقي المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصة لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى نهاية مايو 2022.



وأكد رئيس الهيئة، أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.