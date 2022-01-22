الري: تأهيل ترع بأطوال 4 آلاف كيلومتر وإزالة 34 ألف تعدي على المجاري المائية

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٠١٣ كيلومترا، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى ٤٢٥٧ كيلومترا، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال ٢٦٧١ كيلومترا؛ تمهيدا لطرحها للتنفيذ، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن إلى ١٠٩٤١ كيلومترا.

كما نوه عبد العاطي، في بيان صحفي اليوم السبت، إلى طرح أعمال تأهيل مساقي بأطوال ٤٦٦ كيلومترا، والانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال ٤٣ كيلومترا، وجار العمل في باقي الأطوال.

وأضاف أنه يتم متابعة أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع بصورة مستمرة لضمان التنفيذ بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة، ذاكرا أن أعمال تأهيل الترع حققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل: تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول جميع المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة.

وعلى جانب آخر، قال وزير الري إن الوزارة تمكنت من إزالة ما يزد عن ٣٤ ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع المصارف وأملاك الري بمساحة حوالي ٥.٢٠ مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشار إلى بعض الإزالات التي شهدتها الأيام الماضية؛ ومنها 3 قرارات إزالة لكافيهات مخالفة على مساحة ٢٨٩ مترا مربعا بمدينة بنها بحضور محافظ القليوبية، كما أزيلت (٧) مخالفات بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة عبارة عن مخالفة ردم بمساحة ١٣٦٣ مترا مربعا، ومبنى مخالف بمساحة ١٠٠ متر مربع، و(٥) أحواش مخالفة داخل المجرى المائي بمساحة ٩٠ مترا مربعا.

كما لفت إلى إزالة مخالفة ردم بغرض الزراعة في المهد بناحية جزيرة الرقبة بمركز دراو بأسوان، وذلك بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة وتحت إشراف مهندسي وفني الوزارة، كما جرى تنفيذ ٢٣ قرار إزالة ردم بمساحة ٨٨٥٠ مترا مربعا بناحية قبلي كوبري المعدية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وتابع: كما جرى تنفيذ ٦ قرارات إزالة ردم بمساحة ٢٠٣٠ مترا مربعا بناحية الشورانية وإقصاص بمركز المراغة في محافظة سوهاج بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة، وأيضا تنفيذ إزالة فورية لـ٦ مباني مخالفة بالطوب الابيض بمساحة ٥٠٦ أمتار مربعة بمعرفة المخالفين بمركز منوف بمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة، و٢٢ قرار إزالة لتعديات عبارة حظائر وأسوار بمساحة ٤٠٠٠ متر مربع بناحية رأس الخليج وشربين وبساط كريم الدين بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بمعرفة المخالفين أيضا.