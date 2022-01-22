فوكس نيوز: الخارجية الأمريكية تبدأ إجلاء عائلات موظفي سفارتها في أوكرانيا

ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن وزارة الخارجية الأمريكية قررت بدء عملية إجلاء عائلات الموظفين في سفارة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا من البلاد.

ونقلت القناة في تقرير نشرته اليوم السبت عن مسئولين أمريكيين أن وزارة الخارجية "أمرت عوائل موظفي السفارة الأمريكية في أوكرانيا ببدء الانسحاب من البلاد الاثنين المقبل".

وقال أحد المسئولين الذين تحدثوا للقناة إنه من المتوقع أن تقترح الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل على المواطنين من الولايات المتحدة مغادرة أوكرانيا جوا عبر رحلات تجارية "طالما لا يزال الوصول إليها متاحا".

ونقلت القناة أن مسؤولا آخر أشار لها إلى أن البنتاغون يشعر بقلق من أن "العاصمة الأوكرانية باتت الآن في مرمى النيران" في ظل وصول مقاتلات روسية إلى بيلاروس المجاورة لإجراء مناورات عسكرية مشتركة.

ويأتي ذلك تزامنا مع تكثيف الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالأسلحة بما في ذلك ذخائر فتاكة في ظل الادعاءات المتكررة حول حشد روسيا قواتها على الحدود مع جارتها.

وتقول السلطات في كييف والإدارة الأمريكية إن روسيا ركزت أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا محذرة من شن الحكومة في موسكو أي "عملة غزو" للأراضي الأوكرانية، وذلك في الوقت الذي أطلقت فيه السلطات الروسية والغرب مفاوضات حول قضية الضمانات الأمنية تركز على الملف الأوكراني وقضية توسع الناتو.