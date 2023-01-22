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رئيس وزراء السويد يدين حرق نسخة من القرآن الكريم

د ب أ
نشر في: الأحد 22 يناير 2023 - 9:40 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يناير 2023 - 9:40 ص

أدان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، حرق سياسي يميني نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.

وكتب كريسترسون، تغريدة اليوم الأحد قال فيها "حرية التعبير جزء أساسي من الديمقراطية، ولكن ما هو قانوني ليس بالضرورة أن يكون ملائما".

وأضاف: "حرق كتب تمثل قدسية للكثيرين عمل مشين للغاية. وأريد أن أعرب عن تعاطفي مع جميع المسلمين الذين شعروا بالإساءة بسبب ما حدث في ستوكهولم".

وكان راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" اليميني المتطرف في الدنمارك، قد حصل على تصريح بحرق نسخة من المصحف الشريف أمس السبت أمام السفارة التركية بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

وأدان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الحادث ووصفه بأنه "جريمة عنصرية وكراهية"، وذلك خلال كلمة ألقاها في مدينة أنطاليا المطلة على البحر المتوسط أمس السبت.


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