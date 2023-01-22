كوريا الجنوبية: تراجع الإصابات بكوفيد-19 إلى أقل من 17 ألف إصابة

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوفيد-19 في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى يسجل في يوم أحد خلال 15 أسبوعا.

وسجلت كوريا الجنوبية 16 ألفا و624 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 70 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و999 ألفا و529 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وسجلت كوريا الجنوبية 24 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و209 حالات، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 460 حالة، بارتفاع من 436 حالة عن اليوم السابق.