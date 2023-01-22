البرهان: حريصون على استمرار التعاون مع مصر في الري وانعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل

أكد رئيس مجلس السيادة بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أزلية ومتانة العلاقات بين شعبي وادي النيل وأهمية ترقيتها لآفاق أرحب.



وجدد رئيس مجلس السيادة بالسودان -خلال لقائه بمكتبه اليوم الأحد، وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم- حرص السودان على استمرار التعاون المشترك مع مصر في مجالات المياه والري واستمرار انعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل، وتذليل كل العقبات والتحديات التي تواجهها بما يمكنها من الاضطلاع بدورها، لتحقيق مصالح وتطلعات شعبي البلدين.



ونقل وزير الموارد المائية والري، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس السيادة، وحرصه على دعم مصر لمسيرة العلاقات مع السودان في كل المجالات خاصة مجالات المياه والري.



وأكد الدكتور هاني سويلم، في تصريح صحفي، استمرار الدعم والتنسيق بين البلدين في المشروعات المختلفة وإدارة الموارد المائية وموارد نهر النيل بطريقة مثلى وانعقاد الهيئة المشتركة لمياه النيل بشكل دوري، يسهم في إنجاح المشروعات المستقبلية لشعبي وادي النيل.