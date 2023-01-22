العثور على المزيد من الوثائق السرية في منزل الرئيس الأمريكي

أعلن المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، العثور على المزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن.

وقال بوب باور المحامي الشخصي للرئيس، في بيان، إن وزارة العدل الأمريكية استحوذت على ست وثائق من منزل بايدن في ولاية ديلاوير.

وقال باور إن عملية البحث جرت يوم الجمعة الماضي وشملت "جميع أماكن العمل والمعيشة والتخزين".

وأضاف باور إن المحققين كان لديهم حق "الوصول الكامل" إلى منزل الرئيس.

وقال باور "استحوذت وزارة العدل على المواد التي اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، ومنها ست وثائق تحمل علامات التصنيف ومواد محيطة، بعضها يعود إلى الفترة التي كان فيها الرئيس في مجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس. "

وقال باور إن الوزارة أخذت ملاحظات شخصية مكتوبة بخط اليد من فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس للمزيد من المراجعة.

ويأتي البحث بعد أن كشف محامو بايدن عن وثائق سرية أخرى في منزل الرئيس الأسبوع الماضي، وبعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من استعادة المحامين لسجلات سرية في مكاتبه السابقة في واشنطن.