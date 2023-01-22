أبدى إريك تين هاج، مدرب نادي مانشستر يونايتد، أسفه الكبير جراء خسارة فريقه اليوم الأحد، أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد تين هاج في حديثه لبي بي سي سبورت عقب نهاية المباراة، أنه كان يهدف إلى الفوز على أرسنال بالفعل.

وقال تين هاج: "لقد كانت مباراة رائعة ، وكان هناك الكثير من الإيقاع والجمهور هو الفائز الكبير، فريقان في الصدارة ولكننا بالطبع نشعر بخيبة أمل عندما تخسر هذه المباراة في المرحلة المتأخرة، كل الأهداف اعترفنا اليوم بأنها أخطاء لا يمكن أن تحدث".

وأضاف تين هاج في حديثه: "حتى الأسبوع الماضي كان من الصعب علينا الفوز في مثل هذه المواقف ، واليوم لم نكن كذلك، كل الأهداف الثلاثة التي كان بإمكاننا تجنبها".

وأوضح المدرب الهولندي: "إنهم جيدون جدًا في الكرة لكننا فريق يدافع بشكل جيد. لم تكن هناك الكثير من الفرص المفتوحة، ارتكبنا أخطاء لا يمكننا ارتكابها، تم تحديد هذه المباراة بتفاصيل صغيرة ولكن أيضًا باتخاذ القرار ، وهذا أمر صعب تقبل وعلينا أن نتعلم منه".

وأتم تين هاج: "أريد أن أفوز، هذا ليس جيدًا بما يكفي ، نريد أن نكون رقم واحد لكننا نرتكب أخطاء ، هذا واضح وما قلته للاعبين".