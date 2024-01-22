تراجعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية بقيمة 20 جنيها، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر ليصل إلى 3600 جنيه، مقارنة بـ3620 جنيها، فى منتصف تعاملات اليوم، وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.

وبحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة، تراجع سعر جرام عيار 24 ليسجل 4114 جنيها، مقارنة بـ4134 جنيها، وانخفض سعر الجرام عيار 18 نحو 3085 جنيها، مقابل 3105 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 160 جنيها ليصل إلى 28800 جنيها، مقارنة بـ28960 جنيها فى منتصف تعاملات اليوم.

وفى الأسواق العالمية، تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع تلاشي توقعات المتعاملين باقتراب خفض أسعار الفائدة، كما فقد الملاذ الآمن جاذبيته مع تحسن شهية المخاطرة، قبل بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية واجتماعات مهمة لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2022.28 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2023.80 دولار.

وتلاشت توقعات قيام البنك المركزي الأمريكي، بخفض أسعار الفائدة في مارس، مما وضع على ما يبدو سقفا لأسعار الذهب.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤسسة أواندا، إن حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط ، خاصة حول الشحن في البحر الأحمر، تدعم بقاء الذهب فوق 2015 دولارا.

ودعمت الأسهم اليابانية العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية لترتفع اليوم الاثنين، إذ غذت الضجة حول الذكاء الاصطناعي أسهم قطاع التكنولوجيا قبل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية المهمة ونتائج الشركات.

وتراجعت ملاذات آمنة أخرى، وانخفض مؤشر الدولار 0.1% إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا، في حين هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر إلى 4.11%.

وهبط الذهب نحو 1% الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع، بعد أن قال مسؤولون بالاحتياطي الاتحادي إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من بيانات التضخم قبل إصدار أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض أسعار الفائدة 132 نقطة أساس هذا العام، بعد أن كانوا يتوقعون قبل أسبوعين خفضها 150 نقطة أساس، وفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لاحتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن.

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 22.18 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3% إلى 896.27 دولار، والبلاديوم 0.8% إلى 938.70 دولار.