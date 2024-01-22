مجلس إدارة أعضاء نقابة الموسيقيين يرفض استقالة مصطفى كامل

عقد أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، اجتماعا لرفض استقالة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل؛ بعد ما أعلن مؤخرا على صفحته على "فيسبوك" تفويض منصبه كنقيب للفنان حلمى عبد الباقي وكيل أول النقابة.



وقال الفنان حلمى عبد الباقى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية: «كل الناس والجمعية العمومية من أصغر إلى أكبر شخص بيحبك ومحتاج إليك، وشاهدنا مظاهرة حب من الأقاليم ووسائل التواصل الاجتماعى في دعمك».



وأعرب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية عن رغبتهم المستقله وبإرادة حرة عن دعمهم للنقيب العام الفنان مصطفى كامل في أداء مهامه التي باتت واضحة للجميع من إنجازات تحققت على أرض الواقع والتي أحدثت طفرة مهمة وحيوية ونوعية في كل أعمال وخدمات النقابة، ولسنا بصدد حصر هذه الإنجازات تفصيلا لأننا نحتاج ملء هذه السطور ولن تكفينا.



ولن يلتفت أعضاء مجلس الإدارة والنقيب العام إلى المتربصين والحاقدين على النجاحات التي حققتها النقابة والتي ملأت السمع الأبصار، ولن تزيدهم إلا عزيمة وإصرار على استكمال مسيرة الإصلاح والتقدم والذي يصب في خدمة الجمعية العمومية.



وتوجه أعضاء مجلس الإدارة برسالة إلى النقيب العام جاء فيها: «لن نقبل أن يكون هناك بديل لاستكمال مسيرة النهوض بنقابتنا العريقة، وفقنا الله جميعا إلى ما فيه الخير».