الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 ضباط في معارك غرب خان يونس جنوب غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مقتل 3 ضباط في معارك غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال في بيان، عبر موقعه الرسمي، إن القتلة هم: الرائد في الكتيبة 202 لواء المظليين ديفيد ناتي الفاسي (27 عامًا)، وقائد سرية في الكتيبة 202 لواء المظليين الرائد إيلي ليفي (24 عامًا)، وقائد فصيلة في الكتيبة 202 لواء مظليين إيال مفوراح تويتو (22 عامًا).

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، بإصابة جندي آخر من الكتيبة 202 من لواء المظليين بجروح خطيرة، في نفس المنطقة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى إصابة جنديين من كتيبة الهندسة 603، تشكيل «سار مجولان (7)»، بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، عرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من قصف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في خان يونس جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن المعلومات التي استندت عليها في الهجوم حصلت عليها من طائرة مسيّرة سيطرت عليها.

وقالت في بيان، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»: «بعد السيطرة على طائرة استطلاع، نفذنا عملية استحكام مدفعي بناء على المعلومات الهامة التي حصلنا عليها من الطائرة المسيطر عليها».

كما عرضت سرايا القدس، مشاهد من المسح الجوي للطائرة المسيرة، ومشاهد لمقاتليها خلال قصفت تجمعات الاحتلال في خان يونس جنوب القطاع.

ورصدت الحركة أيضاً هبوط مروحيات إسرائيلية لنقل القتلى والجرحى من مواقع الاستهداف.