قائد الأسطول الأمريكي الخامس: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين على السفن

قال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال براد كوبر الاثنين، إن إيران منخرطة «بشكل مباشر» في هجمات جماعة الحوثي اليمنية، على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.



وفيما لم يتهم نائب الأدميرال براد كوبر، وهو قائد الأسطول الأمريكي الخامس، في تصريحاته لوكالة «أسوشيتد برس»، إيران بتوجيه هجمات بعينها، إلا أنه قال إن إيران وسعت من تهديداتها السابقة في الخليج العربي ومضيق هرمز إلى مياه الشرق الأوسط.



واستطرد: «من الواضح أن أفعال الحوثيين، فيما يتعلق بهجماتهم على الشحن التجاري، هي الأكبر والأهم التي رأيناها في جيلين على الأقل».



وأضاف: «الحقائق ببساطة، هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي، ومن ثم، جاء الرد الدولي الذي رأيتموه»، بحسب ما نشره موقع فضائية «الشرق» للأخبار.



وتشن جماعة الحوثي منذ العام الماضي، هجمات على سفن في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، تقول إنها تأتي نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.



ورداً على تلك الهجمات شنت الولايات المتحدة وبريطانيا نحو 7 جولات من الضربات على مواقع في اليمن، استهدفت ما قالت إنها مواقع إطلاق صواريخ تابعة للجماعة.