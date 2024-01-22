تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة دكتور تجميل، متهم بهتك عرض شقيقة زوجته بمدينة أكتوبر.

كان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا في أواخر أغسطس الماضي من سيدة يفيد بتعرُّض ابنتها ذات الـ 15 عاما، للاغتصاب على يد زوج ابنتها الكبرى "م" "مشكو فى حقه".

وأضافت السيدة في البلاغ، أن المتهم ذلك أقنع المجني عليها، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة خلال إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتى وآخرها بمنطقة الحصري.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم القضية 9244 لسنة 2023 قسم شرطة أول أكتوبر، أن المتهم أقدم على معاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، وأقنعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، واصطحبها لشقته لمدة 4 أيام.