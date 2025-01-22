المنفي يستعرض مع المصرف الأوروبي فرص التعاون في إعادة إعمار ليبيا

استعرض رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع نائب رئيس المصرف الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، "يورجن ريجتيرينك"، بمدينة دافوس بسويسرا، فرص التعاون بين ليبيا والمصرف في إعادة الإعمار وبناء القدرات في مجال التنمية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية"وال" أن اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2025.، تناول الاستفادة من خبرات المصرف الأوروبي الذي يتواجد في عدة دول أفريقية وأوروبية وآسيوية،وفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس.

واتفق الجانبان على زيارة بعثة فنية إلى ليبيا لتقييم فرص العمل المشترك لدعم مختلف القطاعات الليبية في مجالات إعادة الإعمار والمشاريع التنموية.