الرئيس السيسي: المديونية على مصر بلغت 100 مليار دولار في 1989

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المديونية على مصر بلغت 100 مليار دولار في عام 1989.

وأضاف خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة، اليوم الأربعاء، أنه كانت هناك فرصة اقتصادية قبل ذلك للانخراط في أعمال البنية الأساسية.

وذكر أن هناك دعمًا تم تقديمه ساهم في تقليل قيمة المديونية في ذلك الوقت.

ونوه بأن الدولة كان أمامها مساران، أحدهما أن يكون هناك انكماش كامل من خلال تلبية المطالب الأساسية للمواطنين لكن دون بناء الدولة.

وأوضح أن مشروعات النقل التي كلفت تريليوني جنيه، والكهرباء التي كلفت مبلغًا مماثلًا، كانت ضرورية ومطلوبة.