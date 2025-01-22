إطلاق سراح أكثر من 200 شخص مدانين في أحداث الكابيتول

أفاد مسؤولون لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن أكثر من 200 شخص ممن أدينوا بجرائم تتعلق بأحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021أُطلق سراحهم من السجن بعد حصولهم على عفو رئاسي من الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت أسوشيتد برس أن العفو وتخفيف الأحكام يرسخان جهود ترامب للتقليل من شأن العنف الذي أسفر عن إصابة أكثر من 100 شرطي عندما اقتحم الحشد، الذي تأثر بحديثه حول انتخابات 2020، مبنى الكابيتول وأوقف التصديق على فوز الرئيس جو بايدن.

ويبرز قرار ترامب بمنح العفو حتى للمشاركين في الهجوم الذين اعتدوا على الشرطة، كيف عاد ترامب إلى السلطة بعزيمة لاتخاذ خطوات كانت تعتبر سابقا غير واردة سياسيا. كما يظهر ذلك كيف يخطط ترامب لإجراء تغييرات جذرية في وزارة العدل، التي وجهت إليه أيضا اتهامات جنائية في قضيتين يزعم أنهما بدوافع سياسية.