الجيش اللبناني ينتشر في عدة نقاط ببلدة كفرشوبا بعد انسحاب إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، الأربعاء، استكمال انتشار القوات في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب القوات الإسرائيلية.

وأوضح الجيش اللبناني أن الوحدات العسكرية انتشرت في عدة نقاط ببلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف الجيش، عبر منصة "إكس" أنه "في ظل العمل المتواصل لاستكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار، يحافظ الجيش على الجهوزية لاستكمال انتشاره في منطقة جنوب الليطاني فور انسحاب العدو الإسرائيلي منها، ومتابعة تطبيق القرار 1701 ومدرجاته".

وتابع: "‏استكملت وحدات عسكرية انتشارها في عدة نقاط في بلدة كفرشوبا - حاصبيا في القطاع الشرقي بعد انسحاب العدو الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل".

ودعا الجيش اللبناني، المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو (إسرائيل) والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار واستكمال الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسي، وتنظيف تلك المناطق من الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدوان الإسرائيلي.