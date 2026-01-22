خالد أبو الليل يفتتح فعاليات مخيم «أهلنا وناسنا» بمعرض القاهرة للكتاب 2026

افتتح الدكتور خالد أبو الليل، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب والقائم بأعمال رئيس الهيئة، فعاليات مخيم «أهلنا وناسنا» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بحضور اللواء خالد اللبان، مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأشاد أبو الليل بتجهيزات المخيم، التي تضم ملابس تراثية ونماذج حية للفنون الشعبية والحرف التقليدية، إلى جانب العادات والتقاليد الأصيلة، بما يعكس تنوع وثراء الهوية المصرية، ويعزز الوعي بقيمة الموروث الثقافي.

وقال الدكتور مسعود شومان، صاحب فكرة الخيمة التراثية، إن المخيم يهدف إلى التعرف على العادات والتقاليد ومفردات وعناصر التراث الثقافي الخاص بالمحافظات، من خلال لقاء مباشر وحَيّ بين أصحاب هذا التراث الأصليين وجمهور المعرض.

وأضاف أن التركيز على تقديم الهوية المصرية بكل تجلياتها المختلفة يأتي بالتزامن مع انشغال الدولة المصرية بفكرة تجذير الهوية، خاصة ما يتعلق بالجغرافيا الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك جغرافيا ثقافية ممتدة، يتعين إظهارها للناس، ولا سيما للأجيال الجديدة المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل غزو العولمة.

وأوضح أن تقديم الفعاليات بشكل مناسب يمكن أن يسهم في رفع الوعي بعمق الهوية المصرية وأهمية مصر وثقافتها وسماتها المتميزة.

وأشار شومان إلى أن الفكرة اقتضت تقديم عناصر وأنشطة متعددة تقوم على الربط بين التراث اللامادي، لا سيما الصناعات الثقافية في بعض المحافظات، و«النص الأعظم» المتمثل في السيرة الهلالية، باعتبارها «إلياذة العرب»، والتي يمكن من خلالها نقل سمات ثقافية ومعارف وعادات وتقاليد وأزياء وجغرافيا متنوعة، إلى جانب الحرف التقليدية، فضلًا عن أنشطة أخرى تشمل أفلامًا عن تراث المحافظات، وفقرات تصوير بالأزياء التراثية، وورشًا متنوعة تُقدَّم بمشاركة باحثين ومتخصصين.