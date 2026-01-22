بحوث الصحراء تقدم خدمات إرشادية لتجمع السحيمي التنموية بجنوب سيناء

زار فريق بحثي بمركز بحوث الصحراء، التجمعات التنموية بجنوب وشمال سيناء؛ لتنفيذ أنشطة مبادرة «اسأل واستشير»، في إطار جهود المركز لتعزيز التنمية المستدامة ودعم التجمعات الزراعية، من خلال جولات ميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين للتعرف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز.

وتضمنت الجولات تفقد تجمع السحيمي بجنوب سيناء، لمتابعة الزراعات الشتوية والاطمئنان على حالة زراعات القمح والشعير، ومتابعة محاصيل الفول والزيتون، وذلك في إطار دعم المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية.

وتضمنت الزيارات متابعة أعمال تقليم الزيتون وإضافة الخدمة الشتوية، إلى جانب تدريب المزارعين عمليًا على كيفية الوقاية من الأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل في هذا التوقيت من العام، خاصة الآفات التي تصيب الزيتون بعد عمليات التقليم.

وجرى تدريب المزارعين على أسس إضافة الخدمة الشتوية من حيث مكوناتها والكميات المناسبة، مع التأكد من انتظام مواعيد الري وإضافة المقننات السمادية المناسبة للأشجار.

واستمع فريق العمل، إلى المزارعين للتعرف على أهم التحديات التي تواجههم في عمليات الخدمة والزراعة، والمشكلات المرتبطة بالآفات الزراعية، وتقديم الإرشادات الفنية والتوصيات اللازمة، وذلك في إطار الدور الإرشادي والتنموي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء.

وأكد رئيس المركز، أن الفترة المقبلة سيجري المرور على كافة التجمعات التنموية، وتقديم كافة الخدمات الإرشادية في إطار خطة المركز للمرور الدوري على التجمعات، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه المزارعين بها.

وأوضح القائمون على المبادرة، أن «اسأل واستشير» تأتي ضمن خطة المركز لربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتعزيز التواصل المجتمعي، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق تنمية زراعية متكاملة ومستدامة في المناطق الصحراوية.

وجدير بالذكر أن مبادرة «اسأل واستشير» أطلقها مركز بحوث الصحراء لخدمة التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وتقديم كل الخدمات الإرشادية على مدار الساعة من خلال الجروب الخاص بالمبادرة، وتنفيذ زيارات ميدانية مستمرة على التجمعات؛ لتقديم الخدمات والتدريب العملي على الممارسات المثلى للزراعة.