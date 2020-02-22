الأكثر قراءة
رئيس الزمالك: سأرسل فريق بشالوش لمواجهة الأهلي في 24 فبراير
شيكابالا مهدد بالشطب ضمن عقوبات رادعة منتظرة بعد قمة السوبر
فايلر: «لست مدرب تنس».. يجب أن نتقبل خسارة السوبر
أحمد مرتضى: رئيس الزمالك «بطل العالم».. والأهلي يستحق «الطبطبة»
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟
نعملاأحدهما فقطغير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو، مساء أمس الجمعة، يرصد عملية احتراق نيزك ضخم فوق جمهورية كاريليا.
والتقطته كاميرات «سيتي لينك» الفيديو، الخميس في الساعة الرابعة فجرًا، يحترق في السماء لمدة 6 ثوان فوق جمهورية كاريليا شمال روسيا..