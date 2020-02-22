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عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو، مساء أمس الجمعة، يرصد عملية احتراق نيزك ضخم فوق جمهورية كاريليا.

والتقطته كاميرات «سيتي لينك» الفيديو، الخميس في الساعة الرابعة فجرًا، يحترق في السماء لمدة 6 ثوان فوق جمهورية كاريليا شمال روسيا..