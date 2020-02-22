 بالفيديو.. شاهد احتراق نيزك ضخم في سماء جمهورية كاريليا قبل هبوطه في الأرض - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد احتراق نيزك ضخم في سماء جمهورية كاريليا قبل هبوطه في الأرض

هدى أمين
نشر فى : السبت 22 فبراير 2020 - 2:19 ص | آخر تحديث : السبت 22 فبراير 2020 - 2:19 ص


عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو، مساء أمس الجمعة، يرصد عملية احتراق نيزك ضخم فوق جمهورية كاريليا.

والتقطته كاميرات «سيتي لينك» الفيديو، الخميس في الساعة الرابعة فجرًا، يحترق في السماء لمدة 6 ثوان فوق جمهورية كاريليا شمال روسيا..

 

 


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